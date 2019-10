Deutsche Koalitionsparteien: Zwischen Führungssuche und -krise

Jetzt ist es offiziell: Andrea Nahles, die im Juni zurückgetreten ist, wird am 1. November auch ihr Mandat im Bundestag ablegen. Die 49-Jährige plant nach Jahrzehnten in der Politik einen völligen Neustart. Die SPD wird dann vermutlich wissen, wer sie künftig anführt. 430.000 Mitglieder können bis 25. Oktober abstimmen; am 26. will man das Abstimmungsergebnis bekannt geben: Sollte keines der sechs Bewerberduos die 50-Prozentmarke knacken, gibt es eine Stichwahl zwischen Erst- und Zweitplatzierten Ende November.

Bisher haben sich aber noch keine klaren Favoriten herauskristallisiert. Sollte die Basis Olaf Scholz mit seiner Partnerin Klara Geywitz als Nahles-Nachfolger wählen, würde es mit der Koalition weitergehen. Scheitert der Vizekanzler- und Finanzminister, würde wohl ein Team übernehmen, das die Partei raus aus der Regierung steuern will – und das haben gleich mehrere Bewerber vor.