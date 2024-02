Katholische Bischöfe warnen vor der AfD: "Für Christen nicht wählbar"

"Völkischer Nationalismus ist mit dem christlichen Gottes- und Menschenbild unvereinbar. Rechtsextreme Parteien und solche, die am Rande dieser Ideologie wuchern, können für Christinnen und Christen daher kein Ort ihrer politischen Betätigung sein und sind auch nicht wählbar", heißt es in einer gemeinsamen Erklärung, die Bischof Georg Bätzing als Chef der Deutschen Bischofskonferenz (DBK) am Donnerstag in Augsburg vorstellte.

Keine Heimat "in diesem Gedankengut"

Die Bischöfe wenden sich aber auch an die gesamte Bevölkerung: "Wir appellieren an unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger, auch an jene, die unseren Glauben nicht teilen, die politischen Angebote von Rechtsaußen abzulehnen und zurückzuweisen. Wer in einer freiheitlichen und demokratischen Gesellschaft leben will, kann in diesem Gedankengut keine Heimat finden."