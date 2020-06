Bahn: Krise in Mainz als Wahlkampfthema

Vor zwei Wochen fing es an: Plötzlich fielen in der Nacht Züge im Hauptbahnhof von Mainz aus, rasch wurden es mehr. Inzwischen ist der Hauptbahnhof der Landeshauptstadt in der Nacht ohne Züge, tagsüber fährt bestenfalls jeder zweite. Damit hat Deutschland ein neues Sommer- und Wahlkampfthema: die Personalpolitik der Deutschen Bahn. Für die Opposition steht sie am Pranger wegen zu viel Privatisierung, für die Liberalen wegen zu wenig. Am Dienstag begann ein Krisengipfel von Verkehrsminister, Bahnchef, Landeschefs und Beteiligten.