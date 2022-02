Deutsche Aktivistin blockierte Autobahn und kassierte Ohrfeige

W├Ąhrend in Wien das Stadtstra├čen-Camp von der Polizei ger├Ąumt wird, sorgt in Deutschland ein anderer Vorfall in der Aktivistenszene f├╝r Aufsehen: Am Montag blockierten Klimaaktivisten der Gruppe "Aufstand der letzten Generation" im Rahmen ihrer Kampagne "Essen Retten - Leben Retten" zeitweise Autobahnen in mehreren Gro├čst├Ądten, darunter in Berlin und Hamburg. Das sorgte f├╝r massiven Stau im Verkehr, Bilder zeigen auf der Fahrbahn sitzende Protestierende mit Transparenten.

Einem Mann d├╝rfte der Geduldsfaden gerissen sein: Ein Video zeigt, wie dem Mann nach einer intensiven Diskussion mit einer Aktivistin die Hand auskommt und er die Frau ins Gesicht schl├Ągt.