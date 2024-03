Deutsche Abhöraffäre: "Wir dürfen Putin nicht auf den Leim gehen"

Das teilte der Minister am Sonntag in Berlin mit. Pistorius sieht den Vorfall als Teil eines "Informationskrieges", den der russische Präsident Wladimir Putin führe. "Es handelt sich um einen hybriden Angriff zur Desinformation - es geht um Spaltung, es geht darum, unsere Geschlossenheit zu untergraben", so Pistorius am Sonntag.