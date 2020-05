Desinfektionmittel und Hoffen auf Wunder: Trumps Corona-Sager

17. April: "Befreit Minnesota!", "Befreit Michigan!" "Befreit Virginia": Trump ruft auf Twitter zu Protesten gegen die Ausgangsbeschränkungen in einigen US-Staaten auf.

23. April: Bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus: "Und dann sehe ich Desinfektionsmittel, das es (das Virus) in einer Minute ausknockt. In einer Minute. Und gibt es einen Weg so etwas zu machen, durch eine Injektion ins Innere oder fast wie eine Säuberung (...) Es wäre interessant, das zu prüfen."

24. April: Trump geht gegenüber Journalisten auf die Desinfektionsäußerung ein: "Ich habe eine sarkastische Frage an Reporter wie Sie gestellt, nur um zu sehen, was passiert."

18. Mai: Trump sagt vor Journalisten, dass er zum Schutz vor dem Coronavirus seit etwa eineinhalb Wochen vorsorglich Hydroxychloroquin einnehme, weil er es "gut finde". "Ich habe viele gute Geschichten darüber gehört." Zur Vorbeugung nehme er außerdem Zink ein.