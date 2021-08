Der Traum von Europa endete im Flüchtlingslager

Litauen investiert sehr wohl in den Grenzschutz, 200 Kilometer Zaun sind bereits gebaut, in einem Jahr soll die ganze 600 Kilometer lange Grenze zu Weißrussland gesichert sein, mit Geld von der hier so heftig kritisierten EU. Und diese Grenze, so betont auch Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg, „ist auch unsere Grenze“. Es sei unerträglicher Zynismus, dass Lukaschenko, „Migranten in Waffen verwandelt“.