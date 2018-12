Ein Praktikant auf Tuchfühlung mit Europas Politik-Schmiede

Den allmonatlichen Wanderzirkus ins Parlament nach Straßburg, wo wesentlich mehr Abstimmungen stattfinden, hat der gebürtige Salzburger aus St. Gilgen ausgelassen. Zu mühsam wäre die Reise gewesen für den jungen, im Rollstuhl sitzenden Studenten.

Aber seine eigentliche Arbeit, meint Leitner ohne großes Bedauern, habe sich ohnehin in Brüssel abgespielt. Und das ist für den Politikbegeisterten: Sich in die Themen zu vertiefen, zu recherchieren und zuzuarbeiten, die „sein Abgeordneter“ Othmar Karas betreut. Der Delegationsleiter der ÖVP-Mandatare im EU-Parlament hat den frisch gekürten Bachelor des Kombinationsstudiums Politik, Philosophie und Wirtschaft bereits zum zweiten Mal in sein Mitarbeiter-Team geholt.

„Politik hat mich immer schon interessiert, schon in der Schulzeit“, erzählt Leitner und hält doch gleich fest: „Sachpolitik, nicht Parteipolitik.“

Mit Kaffeekochen oder Zettel Kopieren haben Praktikantenjobs in Brüssel nichts zu tun. In der Hauptstadt der EU, Sitz unzähliger Politik- und Unternehmensberatungen, von Lobbyfirmen und der NATO wird von den jungen Berufseinsteigern von Anfang an hundertprozentige Mitarbeit eingefordert. An die 8000 junge Leute dürften es nach Schätzungen sein, die in der europäischen Hauptstadt der Praktikanten ihre ersten Schritte auf dem internationalen Parkett absolvieren. Lang und fordernd sind diese Arbeitstage zuweilen. Und nicht immer kann Lukas Leitner schon gegen 18 Uhr das Parlament verlassen. „Wenn man das gern macht“, lächelt er, „dann macht einem das nichts aus.“