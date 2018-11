Maria Berger: Europäische Höchstrichterin mit Bodenhaftung

Die hektischen, unplanbaren Zeiten als Politikerin liegen weit hinter der Sozialdemokratin. „Zum Glück habe ich jetzt so etwas wie strukturierte Arbeitstage“, freut sich die Juristin, wenngleich 40-Stunden-Wochen dennoch eher selten sind. „Einen Fall in all seinen Aspekten zu studieren, das Dossier konzentriert zu bearbeiten, dafür muss man schon eine gewisse Ruhe gefunden haben“, sagt sie lächelnd. Sie mag es, sich auf diese „sehr intellektuelle Arbeit“ zu konzentrieren. Und sie versteht sich auf die große Kunst: Nichts klingt unverständlich, sondern so, als ginge jeder Fall jeden an, wenn Maria Berger in ihrem weichen oberösterreichischen Dialekt Fälle schildert.

Die „rote Richterin“, wie sie von der gegnerischen politischen Seite manchmal bezeichnet wird, hatte schon beschlossen aus dem Amt zu scheiden, da gab es die türkis-blaue Regierung noch nicht. Politische Erfahrung gilt am EuGH durchaus als von Vorteil, politische Einstellungen auszuspielen ist hingegen tabu. „Wenn ich hier aus dem sozialdemokratischen Programm vorlesen würde, beeindrucke ich niemanden damit“, scherzt die Richterin. „Was zählt, sind nur die Argumente, die zur Lösung des Falls beitragen.“

Theoretisch könnten Richter am Europäischen Gerichtshof sehr lange weiter arbeiten – gesetzt den Fall ihre Regierungen lassen dies zu. Die zuletzt ältesten, aus dem Amt abgetretenen EuGH-Richter waren 78 Jahre alt. Was Maria Berger an ihrer Arbeit als Richterin im Gegensatz zu jener als Politikerin besonders schätzt: „In der Politik redet man immer lautstark darüber, was man macht. Hier ist es genau das Gegenteil. Man muss mit sich selbst ausmachen, wie man entscheidet und darf in der Öffentlichkeit nicht darüber reden.“

