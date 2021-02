Der Mord an Vicki Lynne (8) im Jahr 1984

Doch die schnelle Verurteilung kritisieren heute seine Anwälte als lückenhaft: „Unglücklicherweise sah Frank zum Fürchten aus“, sagt Natman Schaye, einer der Verteidiger. „Der Fall hatte eine große Öffentlichkeit, es gab einen großen Druck, jemanden zu verurteilen.“

Kritik an der Todesstrafe will Vickis Mutter nicht gelten lassen: „Nichts ist grausamer als der Tod meiner Tochter“, sagte sie 2019 in einem Interview auf die Frage, ob die Strafe für Atwood gerecht sei.