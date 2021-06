Der lange Marsch der chinesischen Elefantenherde

Niemand weiß, was die wilde Elefantenherde so aufgeschreckt hat, dass sie vor einem halben Jahr das Mengyang-Naturreservat im Süden Chinas verlassen hat. Seither sind die 15 Asiatischen Elefanten mehr als 500 Kilometer weit gewandert, haben auf ihrem Weg Felder verwüstet und Dörfer in Aufruhr versetzt, bis sie schließlich Anfang Juni in die Außenbezirke der Provinzhauptstadt Kunming mit fast sieben Millionen Einwohnern vorgedrungen sind.