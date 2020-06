Kohl-Sohn über das „Politunternehmen“

** ARCHIV ** Ein Bild vom20 July 2007 zeigt Altbundeskanzler Helmut Kohl und seine damalige Lebensgefaehrtin Maike Richter in Berlin. Zum ersten Mal hat sich ein Sohn des 78-jaehrigen Altkanzlers Helmut Kohl zu den Verhaeltnissen seiner Familie in einem Interview geaeussert. Der 45-jaehrige Walter Kohl sagte der Illustrierten "Bunte" nach einem Vorabbericht von Mittwoch, 6. Aug. 2008, er sei befremdet darueber gewesen, dass sein Bruder und er nicht zur zweiten Hochzeit des Vaters mit der 34 Jahre juengeren Regierungsdirektorin Maike Richter eingeladen waren. (AP Photo/Herbert Knosowski, Archiv) --- ** FILE ** In this July 20, 2007 file photo, former German Chancellor Helmut Kohl sits next to his companion and later second wife Maike Richter, right, in Berlin. (AP Photo/Herbert Knosowski, File)

