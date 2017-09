Der Heißsporn und der kühle Kopf reagieren auf Trumps Wutrede

"Ich werde den geistig umnachteten, senilen Amerikaner sicher und endgültig mit Feuer bändigen", tönte Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un in Richtung des US-Präsidenten Donald Trump und heizte damit den verbalen Schlagabtausch zwischen Pjöngjang und Washington weiter an.

Er reagierte damit auf die Rede Trumps auf der UN-Generalversammlung, bei der der US-Präsident Nordkorea mit "völliger Vernichtung" gedroht hatte. Zusätzlich hatte Trump am Donnerstag weitere Sanktionen gegen das stalinistische Regime verhängt. Trumps Reaktion folgte prompt – auf Twitter schrieb er am Freitag: "Kim Jong-un, der offensichtlich ein Verrückter ist und dem es nichts ausmacht, seine eigenen Leute verhungern zu lassen, wird geprüft werden wie niemals zuvor!"

Kim Jong Un of North Korea, who is obviously a madman who doesn't mind starving or killing his people, will be tested like never before!