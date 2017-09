US-Präsident Donald Trump hat im Konflikt um das nordkoreanische Raketenprogramm mit dem massiven Einsatz des US-Militärs gedroht. Lange wurde darüber gerätselt, wie Donald Trump seine Rede vor der UNO anlegen würde - ob zahm oder aggressiv. Es wurde wohl letzteres.

Trump droht Nordkorea mit der "totalen Vernichtung". Es müsse sich komplett von den Nuklearwaffen verabschieden. Die USA würden das asiatische Land "völlig zerstören", wenn Pjöngjang nicht nachgebe, warnte Trump am Dienstag in seiner Rede vor der UN-Vollversammlung in New York. Die nordkoreanische Regierung verurteilte er als "verkommenes Regime".

"Die Denuklearisierung ist der einzige gangbare Weg", sagte Trump. "Die USA sind ein Land von großer Stärke und Geduld", sagte Trump. Wenn die USA aber gezwungen würden, müssten sie Nordkorea zerstören. "Der Raketenmann ist auf einem selbstmörderischen Weg", sagte der US-Präsident in Bezug auf den nordkoreanischen Führer Kim Jong-Un.

Außerdem: Iran, Kuba und Venezuela

US-Präsident Trump hat in der Generaldebatte der Vereinten Nationen außerdem den Iran scharf attackiert. Der Iran sei ein wirtschaftlich ausgelaugter Schurkenstaat und exportiere vor allem Gewalt, sagte Trump in der Generaldebatte. Man könne dieses mörderische Regime nicht so weitermachen lassen.

dER Iran müsse endlich die Rechte seiner Nachbarn akzeptieren und sich konsequent gegen jede Form von Terrorismus stellen. Es gebe im Iran viele Menschen guten Willens, die einen Wechsel wollten. Sie müssten endlich gehört werden.

Das internationale Atomabkommen mit dem Iran bezeichnete Trump erneut als einen der schlechtesten Verträge, die jemals abgeschlossen worden seien. Das Abkommen sei eine Erniedrigung für die USA: "Der Iran-Deal ist einer der schlechtesten und einseitigsten Deals."

Zu Kuba hieß es: "Wir werden die Sanktionen gegen Kuba nicht zurücknehmen, bis es die Lage seiner Bewohner deutlich verbessert."

Auch zu Venezuela äußerte Trump seine Meinung: "Das Problem mit Venezuela ist nicht, dass der Sozialismus schlecht umgesetzt wurde, sondern dass er getreu umgesetzt wurde."