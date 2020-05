„Bayern, die Pforte zum Paradies“

Doch der Wahlkampf des linken Hoffnungsträgers floppte. Was in München geschätzt wird, muss in den bayerischen Landen noch lang nicht funktionieren: Udes Wortwitz, seine Ironie, seine Intellektualität gehen in den Bierzelten ins Leere, auf der „Mir-san-Mir“-Klaviatur spielen andere besser.

„ Jo mei, der Ude“, sinniert Zeltgast Franz-Xaver-Späth, „kein schlechter Mann. Aber is halt a Sozi. Der Seehofer dagegen, des is einer von uns.“ Und das vergisst dieser auch an diesem Abend im Bierzelt nicht zu betonen. Es folgt die berühmte Geschichte vom kleinen Seehofer Horstl, Arbeiterkind aus Ingolstadt, der den Papa am Freitag immer von der Arbeit abholen musste. „Damit der Lohn nicht gleich im Wirtshaus verschwindet“, erzählt Seehofer, ein wenig gebeugt über dem Rednerpult – und die Menge klatscht gerührt.

