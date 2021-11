Der Diplomat und die Diktatoren

Doch Afghanistan, das erfährt Linhart hier in seinen Gesprächen, ist nur eines der Probleme, die in Zentralasien pünktlich zum frühen Wintereinbruch die chronisch instabilen Staaten beschäftigt. In Kirgisistan etwa hat die Dürre die sonst reichlichen Wasservorräte in dem Hochgebirgsland knapp werden lassen, und das hat unmittelbare Folgen für die Energieversorgung. Auch hier droht wie im benachbarten Tadschikistan ein Zusammenbruch der Stromnetze. Die Stauseen sind auf Rekord-Tiefstständen, die Kohle, die stattdessen verheizt wird, kostet mehr denn je. „Wie wird der Winter?“, fragen sich viele im Land, in dem steigende Preise den Unmut in der Bevölkerung wachsen lassen.

Revolutionen, mit welchen Drahtziehern auch immer im Hintergrund, sind in Kirgisistan in den vergangenen Jahren Teil des politischen Alltags geworden. Regierungen, auch wenn sie derart mit eiserner Hand vorgehen wie etwa Präsident Schaparow, sind nie vor einem Umsturz sicher. Und so meinen politische Beobachter – auch mit einem Blick auf die Katastrophe in Afghanistan –, in dieser heiklen Region könne die Lage in jedem Moment explodieren: „Es gibt einfach zu viele ungelöste Konflikte unter der Oberfläche.“