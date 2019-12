Der Brexit-Deal ist durch! Jetzt können die Briten raus aus der EU

"Get Brexit done!", haute Boris Johnson seinen Wählern ständig um die Ohren. Den ersten Schritt dazu hat er heute gesetzt: Seine konservativen Tories haben den Brexit-Deal im Unterhaus endgültig beschlossen, und zwar mit 358 Stimmen dafür und 234 dagegen. Lange hat es dafür gebraucht, schließlich hat das Unterhaus den Deal unter Johnsons Vorgängerin Theresa May dreimal abgelehnt. Es brauchte einen Premier-Wechsel und Neuwahlen, um die Sache zu Ende zu bringen.

Johnson witzelte mittags schon siegessicher in Anspielung auf den "ofenfertigen Brexit-Deal", den er im Wahlkampf immer wieder bemühte : "Der Ofen ist an, er ist auf Gasstufe 4 gestellt, wir können bis Mittag fertig sein - oder bis zu einem späten Mittagessen." Schlussendlich dauerte es bis zum Nachmittag.