Der „Biden-Blitzkrieg“ gegen Reagan, Trump und das Virus

Eine „Flüchtlingskrise“ sei an der US-Südgrenze ausgebrochen, hämmert der konservative TV-Sender foxnews derzeit seine wichtigste Botschaft. Denn Biden hat nicht nur klar gemacht, dass er die US-Einwanderungspolitik liberalisieren will, er hat auch schon die ersten konkreten Schritte gesetzt. Minderjährige, illegale Einwanderer, die von Trump alleine in Lager an der Grenze gesteckt wurden, sind wieder bei ihren Eltern. An der Grenze werden Einwanderer jetzt nicht mehr postwendend nach Mexiko zurückgeschickt.

Das alles hat die Zahlen an Illegalen, die es aus Mexiko über den Rio Grande schaffen wollen, in die Höhe schnellen lassen. Der Druck auf Biden wächst, wie auch die Wut der Republikaner, die Trumps Grenze-dicht-Strategie in Gefahr sehen.