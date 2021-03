Biden-Hund wird nicht aus Weißem Haus verbannt

Einer der Hunde von US-Präsident Joe Biden hat eine Person verletzt. Die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, sagte am Dienstag in Washington, der jüngere der beiden Hunde, "Major", sei am Montag von einer "unbekannten Person" überrascht worden und habe in einer Weise reagiert, die bei dieser Person zu einer "kleinen Verletzung" geführt habe. Psaki wies aber die Darstellung zurück, "Major" sei wegen einer Beiß-Attacke aus dem Weißen Haus verbannt worden.

Die Verletzung sei von der medizinischen Abteilung des Weißen Haus behandelt worden, eine weitergehende Behandlung sei nicht nötig gewesen, sagte Psaki. Konkreter wurde sie nicht.

Der Fernsehsender CNN hatte zuvor berichtet, "Major" habe ein Mitglied aus Bidens Sicherheitsteam gebissen. Beide Hunde seien deswegen aus dem Weißen Haus entfernt und in das Haus der Biden-Familie im Bundesstaat Delaware gebracht worden.