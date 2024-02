Wieder Massenproteste gegen rechts: 100.000 Menschen in Berlin erwartet

In Deutschland werden auch an diesem Samstag Massenproteste gegen rechts erwartet - darunter Großdemonstrationen in Berlin und Dresden. Allein zur Aktion "Wir sind die Brandmauer" am Reichstagsgebäude in Berlin (ab 13.00 Uhr) sind 100.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer angemeldet, wie die Polizei mitteilte. Unter dem Motto "Hand in Hand" ist eine Menschenkette um den Deutschen Bundestag geplant.