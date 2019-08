Delhi befeuert Konflikt um Kaschmir

Vor allem aber war es Nicht-Kaschmirern bisher verboten, dauerhaft in der Region zu leben, dort Land zu kaufen oder in der Verwaltung zu arbeiten. Fällt dieses Verbot weg, wird es für Modis Partei sehr viel leichter, mehr Hindus in Kaschmir anzusiedeln – derzeit sind 60 Prozent der Einwohner Muslime. Es ist die einzige indische Provinz, wo Hindus nicht in der Mehrheit sind – der Regierungspartei „ Bharatiya Janata Party“ (BJP) ist das seit jeher ein Dorn im Auge. Eines der wichtigsten Merkmale dieser Partei ist ihr sogenannter Hindu-Nationalismus – sie legt ein Augenmerk darauf, die hinduistische Kultur über die anderen zu stellen.