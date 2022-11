Deal zur Migration soll die Ärmelkanal-Route schließen

Weniger illegale Migranten, die in kleinen Booten über den Ärmelkanal kommen, dank mehr Geld aus Großbritannien für mehr Grenzschützer und Technologie in Frankreich. Das sieht ein neues Abkommen zwischen den beiden Ländern vor, das die britische Innenministerin Suella Braverman und ihr Amtskollege Gérald Darmanin am Montag in Paris unterzeichneten.

Mehr als 41.000 Menschen sind heuer schon unerlaubt von Nordfrankreich ins Vereinigte Königreich gelangt, deutlich mehr als die rund 28.500 im gesamten Vorjahr und ein Rekord seit Beginn der Aufzeichnungen 2018. Dem konservativen Premier Rishi Sunak ist das, wie schon seinen Vorgängern, ein Dorn im Auge, weil London mit dem Brexit mehr Kontrolle über die Einwanderung versprochen hatte.