De Maizière von Drohnen verfolgt

Dazu sollte das von der US-Luftwaffe inzwischen auch bewaffnet eingesetzte Modell länger in der Luft bleiben können als jedes andere Flugzeug. Vereinbart war auch der Umbau auf europäische Bedürfnisse zum „ Euro Hawk“ durch deutsche Rüstungsfirmen. Und da türmten sich die Probleme.

Laut den Aussagen des für die Beschaffung zuständigen Staatssekretärs im eigentlich geheimen Verteidigungsausschuss des Bundestags am Mittwoch funktionierte weder die Steuerung der US-Exportvariante ausreichend zuverlässig, noch ließ sie sich mit dem in Europa vorgeschriebenen Flugkollisionswarnsystem vereinbaren. Vor allem aber gaben die Amerikaner entscheidende Details der Baupläne nicht frei, die für die Zulassung in Deutschland und anschließend in anderen europäischen Streitkräften Bedingung sind. Nach Jahren der Entwicklung der deutschen Bauteile stoppte die Regierung daher die Beschaffung, vier andere US-Drohnen sind davon nicht betroffen.

Hatte der Obmann der SPD-Fraktion im intimen Verteidigungsausschuss noch Verständnis dafür signalisiert, indem er sagte: „Wir alle wollten diesen Vogel“, gab es am Tag danach im öffentlichen Bundestag heftige Angriffe. Nun warfen SPD, Grüne und Linke De Maizière vor, das Projekt viel zu spät gestoppt zu haben. Schon seit 2012 prüfe es der Rechnungshof, die Schwierigkeiten seien früher erkennbar gewesen, sie kosteten nun 688 Millionen Euro Steuergeld.