David Cameron: Der unglückliche Brexit-Zocker ist zurück

Der unglückliche Brexit-Zocker ist zurück: David Cameron hat als britischer Premier im Jahr 2016 mit dem Referendum über den Verbleib seines Landes in der Europäischen Union alles aufs Spiel gesetzt - die Zukunft seines Landes und auch seine eigene als politischer Führer. Am Ende verlor er – Großbritannien stimmte für den Brexit. Und Cameron war Geschichte. Heute kehrt der Tory-Politiker als Außenminister zurück.

Sechs Jahren führt Cameron als Premierminister das politische Großbritannien, zunächst an der Spitze einer Koalitionsregierung mit den Liberaldemokraten. Seit 2015 mit absoluter Mehrheit seiner konservativen Partei im Unterhaus. Am Referendumstag musste er einsehen: "Ich glaube nicht, dass ich der richtige Kapitän bin, der unser Land an einen neuen Bestimmungsort steuert." Danach steuerte Großbritannien mit Theresa May, Boris Johnson und Liz Truss ins politische Chaos. Die EU verließen die Briten dennoch.

