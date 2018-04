Das höfliche „Njet“ zur Vermittlung

Sergej Lawrow bleibt nach dem Treffen mit Kneissl dagegen freundlich, aber vage: Er habe „nichts davon gehört“, dass Österreich eine Vermittlung zwischen Russland und dem Westen angeboten habe, aber es brauche eine Vermittlung zwischen den Konfliktparteien in Syrien. „Ich schätze sehr, dass sich Österreich für eine Verbesserung des Klimas einsetzt“, sagt Lawrow, in Genf und Wien hätten Konferenzen im UNO-Format ja schon stattgefunden, die Möglichkeiten für Wien blieben bestehen. „Österreich wird stets als ehrlicher Makler angesehen“, wenn es nicht genug ehrliche Makler gebe, könne Österreich unter UNO-Dach einen Beitrag leisten.

Das klingt nicht nach Zusage, weshalb Ministerin Kneissl in der Pressekonferenz nur knapp von der Notwendigkeit der Rückkehr an den Verhandlungstisch spricht. Sie erwähnt lieber ein bilateral „beiderseitiges Verständnis“, beschreibt Russland als wichtigen Markt und erklärt, warum Österreich in der Causa Skripal (Giftanschlag) keine russischen Diplomaten ausgewiesen habe („Wir weisen nie Diplomaten aus, um Kommunikationskanäle auch in schwierigen Zeiten offenzuhalten“).

Konkret wird Lawrow in Sachen Ukraine und Sanktionen gegen Russland: Das Angebot „Macht einen Schritt, dann können wir Euch entgegenkommen“ – ohne es namentlich zu sagen, ist das die Position von Kanzler Kurz – verkenne die Lage. Der Westen anerkenne die illegitime Führung in der Ukraine, Russland habe nur auf die Rechte der russischsprachigen Bevölkerung geschaut, halte sich an die sogenannten Minsker Vereinbarungen – „es wird keine Zugeständnisse geben“.