Syrien-Dialog: Kneissl wirbt um Moskaus Segen

Am Donnerstag reiste die Außenministerin nach Moskau, wo sie heute mit ihrem Amtskollegen Sergej Lawrow zusammentrifft und für die „Aktivierung des diplomatischen Verhandlungsweges“ werben will. Mit dabei: Margot Klestil-Löffler, die neue Russland-Beauftragte des Außenministeriums. Sie hat aus ihrer Zeit als First Lady noch gute Kontakte zu Wladimir Putin.

„Österreich steht als Verhandlungsort für weitere Gespräche im UN-Format zur Verfügung“, sagte Kneissl. Lawrow kann sich an die Verhandlungen in Wien vermutlich gut erinnern. Sie wurden seinerzeit vom damaligen Außenminister Sebastian Kurz eingefädelt, und unter großer internationaler Beachtung trafen zunächst Lawrow und sein damaliger US-Amtskollege John Kerry mit dem türkischen und dem saudi-arabischen Außenminister im Oktober 2015 in Wien zusammen. Später gab es eine Runde, in der erstmals der saudische und der iranische Außenminister – erbitterte Gegner im Syrien-Konflikt – alles andere als friktionsfrei an einem Tisch saßen.