Das erwarten die Österreicher von Trumps Präsidentschaft

Viele Österreicher haben eher Befürchtungen als Hoffnungen oder positive Erwartungen an die nach 2017-2021 zweite Amtszeit von Donald Trump als US-Präsident. Das geht aus einer am Mittwoch veröffentlichten Umfrage des Gallup-Instituts hervor. So erwarten 45 Prozent negative Auswirkungen auf Frieden und Sicherheit in der Welt, 52 Prozent auf die Demokratie weltweit, 53 auf die globale Wirtschaft und 54 Prozent auf die Beziehungen EU-USA.

Demgegenüber gehen nur 19 Prozent der Österreicher davon aus, dass sich die Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und Europa in den nächsten vier Jahren unter Trump verbessern werden. Für 18 Prozent ist Aufwind für die Demokratie in Sicht. Dass es für die Weltwirtschaft besser wird, glauben 22 Prozent. Immerhin 31 Prozent hoffen auf positive Effekte für Frieden und Sicherheit.

Sorge vor "America First"

"Trumps Ansatz 'America First' und seine Angriffe auf die Medien und die demokratischen Institutionen werden auch in Österreich mit Sorge verfolgt. Sein Versprechen, für den Frieden in der Ukraine zu sorgen, erfüllt manche Menschen jedoch auch mit Hoffnung", kommentierte die Leiterin des Österreichischen Gallup-Instituts, Andrea Fronaschütz, die Umfrageergebnisse in einer Aussendung.