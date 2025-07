Als besonders anbetungswürdig, vergleichbar mit den christlichen Heiligen, gelten die Bodhisattva : Wesen, die bereits erleuchtet sind, sich aber freiwillig dazu entscheiden, immer wieder in die Welt der Lebenden zurückzukehren, um ihre Weisheit zu teilen. Der Titel Dalai Lama wird also jenem Menschen verliehen, der als Reinkarnation von Chenrezig , dem Bodhisattva des Mitgefühls , angesehen wird.

Tenzin Gyatso ist der 14. Dalai Lama, also aus Sicht der Gläubigen das 14. menschliche Gefäß, in dem dieses gutwillige Wesen wiedergeboren wurde. Das glauben nicht nur Tibeter: In Indien beten Buddhisten Chenrezig unter dem Namen Avalokiteshvara an, in Japan als Kannon, in China als Guanyin.

Für die Gläubigen ist der Dalai Lama somit eine fast unfehlbare, übermenschliche moralische Instanz – sie werden seinen Lehren immer größere Bedeutung beimessen als jenen von Regierungen oder Parteien. Doch Chinas Führung weiß, dass die Zeit ihr in die Karten spielt.

Die nächste Reinkarnation

Stirbt ein Dalai Lama, wird er laut dem tibetischen Glauben in einem Kind wiedergeboren. Mönche begeben sich dann auf die Suche und stellen potenzielle Wunderkinder auf die Probe. So soll Tenzin Gyatso als zweijähriger Bub aus einer Reihe von Gegenständen immer zu jenen gegriffen haben, die dem frisch verstorbenen, 13. Dalai Lama gehört hatten.