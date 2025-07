90. Geburtstag des Dalai Lama: Vorbereitung auf das nächste Leben

Er war gerade einmal zwei Jahre alt, als buddhistische Mönche den Hof seiner Eltern im tibetischen Bergland besuchten und in ihm den 14. Dalai Lama zu erkennen glaubten. Mit vier Jahren zog der Bub 1939 in den gewaltigen Potala-Palast in der Hauptstadt Lhasa, wo er von Mönchen, Gelehrten und ausgewählten Hofgästen erzogen wurde.

Ein solcher Besucher war der österreichische Bergsteiger Heinrich Harrer, der 1946 nach Tibet kam und den jungen Dalai Lama vier Jahre lang in westlicher Mathematik, Englisch und Geografie unterrichtete. Unter dem Titel „Sieben Jahre in Tibet“ wurde Harrers Leben später mit Brad Pitt in der Hauptrolle verfilmt, der seither nicht mehr nach China reisen darf – ebenso wie Star-Regisseur Martin Scorsese („Kundun“) oder der bekennende Buddhist Richard Gere.