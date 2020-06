Dalai-Lama-Schwester: "Die Zeit läuft langsam ab"

Aber wird sich dadurch was ändern? "Was soll es ändern?", fragt die 73-Jährige traurig zurück. " China ist so mächtig. Zum einen allein schon durch ihre große Zahl, zum anderen durch ihre Wirtschaftsmacht. Die Macht des Geldes ist das Wichtigste in unserer Welt heute. Gerade jetzt in Zeiten der Rezession", sagt sie und senkt den Kopf: "Das ist sehr schlecht für uns. Wir haben keine finanzielle Macht und wir wollen keine Gewalt. Aber wir geben nicht auf. Das ist auch der Leitspruch Seiner Heiligkeit: Gib nie auf. Und egal, was China macht: Du kannst den menschlichen Geist nicht töten." Dabei verlangten die Tibeter ja gar keinen unabhängigen Staat, nur die Ausübung ihrer Kultur, Sprache und Religion. "Wenn das nicht in sehr naher Zukunft passiert, dann werden wir in der stetig wachsenden Masse der Chinesen in Tibet untergehen. Die Zeit für uns läuft langsam ab."

Save Tibet Österreich feiert an diesem Samstag sein 20-jähriges Bestehen und lädt gemeinsam mit Jetsun Pema um 10 Uhr zum Fest ins Don-Bosco-Haus. Das Fest wird mit Gebeten und Ritualen tibetischer Mönche eröffnet. Ab 19 Uhr singt die "Nachtigall von Tibet", die tibetische Sängerin Namgyal Lham. Ihr Gesang begleitet den Hollywood-Film "Sieben Jahre in Tibet", in dem Brad Pitt den Österreicher und Dalai-Lama-Freund Heinrich Harrer spielt. Jetsun Pema übernahm in diesem Film übrigens auf Wunsch der Familie die Rolle ihrer Mutter.