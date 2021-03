Covid-Zug mit Intensivstation ist jetzt einsatzbereit

Aus Rom von Andrea Affaticati

Die italienische Staatsbahn stellt nun einen „Sanitätszug“ zur Verfügung, in dem auch Covid-19-Intensivpatienten transportiert werden können. Außerdem soll es bis zum Sommer ein Netz von „Covid-free-Zugstrecken“ geben.

In Italien sind mittlerweile im Zusammenhang mit dem Coronavirus über 100.000 Menschen gestorben. Und die sanitäre Lage im Land verschlechtert sich wieder. Deswegen müsse jeder seinen Beitrag leisten. „Allen voran die Regierung natürlich“, mahnte Premier Mario Draghi bei seiner ersten Videoansprache an das Land.

Die italienische Staatsbahn Ferrovie dello Stato (FS) leistet ihren Beitrag schon. Zu Wochenbeginn stellte ihr Vorsitzender, Gianfranco Battisti, im römischen Hauptbahnhof Termini den neuen „sanitären Zug“ vor. Dabei handelt es sich um einen ehemaligen IC-Zug, der zusammen mit dem italienischen Zivilschutz und der lombardischen Behörde für Notsituationen AREU in ein Feldlazarett auf Schienen umgebaut wurde.

Viele Krankenhäuser sind überfüllt

Momentan soll er Covid 19-Patienten aus überfüllten Krankenhäusern in andere bringen, in Zukunft aber bei jeder Notlage eingesetzt werden. Und zwar, wie Battisti hervorhob „nicht nur in Italien, sondern auch in Europa, denn er passt sich an jegliches Schienennetz an und stellt in diesem Sinne ein absolutes Novum dar.“

Der Zug, der fürs Erste entlang der Strecke Rom – Mailand im Einsatz sein wird, besteht aus acht Waggons, in denen auch Intensivbetten untergebracht sind. Insgesamt können bis zu 21 Patienten transportiert werden, betreut von 45 Ärzten und Sanitätern. Zu der Ausstattung zählen 21 Beatmungsgeräte, ein Ultraschallgerät, 21 Monitore und zwei genaue Blutgasanalysegeräte.