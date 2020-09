Covid-Fall in Delegation: Schallenberg verschiebt Griechenland-Reise

Schallenberg drängte am Mittwoh auf eine „geeinte Stimme und Sprache der EU“ gegenüber der Türkei. Deutschland ist vorsichtiger und setzt auf Gespräche mit Erdoğan. Ob es zu Sanktionen gegenüber Ankara beim außertourlichen EU-Gipfel kommende Woche kommen wird, ist offen. EU-Europa fürchtet, dass Erdoğan als Revanche die „Flüchtlingskarte“ spielen und wie im Februar einige der mehr als 3 Millionen Flüchtlinge in der Türkei an die griechische Grenze schicken könnte.

Der Ton zwischen Österreich und der Türkei hat sich schon über Jahre verschärft, in den vergangenen Wochen hatte der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu Bundeskanzler Sebastian Kurz als "die eigentliche große Bedrohung für die EU und deren Werte" bezeichnet, nachdem Kurz die EU aufgerufen hatte, sich von P"äsident Erdogan nicht erpressen zu lassen. Schallenberg sagte in einer Replik auf Cavusoglu: "Die Türkei entfernt sich von Europa."