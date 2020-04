Coronavirus verändert Schulalltag rund um den Globus

In allen Ländern wird die Öffnung von Schulen heftig diskutiert und komplett verschieden geregelt. In Italien ist etwa das Schuljahr bereits Geschichte, nur eine mündliche Matura wird noch über die Bühne gehen. In Rumänien ist das Schuljahr ebenfalls mit Ausnahme der Abschlussprüfungen der 8. und 12. Klassen beendet.

In anderen Ländern, darunter in Frankreich, Deutschland und in der Schweiz, wird schrittweise hochgefahren und je nach Strategie mit den Jüngsten oder Ältersten. In Österreich starten bekanntlich nächsten Montag die Maturanten mit Unterricht in den Schulen. Ab 18. Mai sollen die Volksschulen und Unterstufen folgen, den Abschluss machen dann die Oberstufen nach Pfingsten.

Angst der Eltern

Und in allen Ländern werden die Schulöffnungen emotional diskutiert, das gilt auch für Norwegen, das am Montag seine Schultore für die Volksschüler wieder öffnete. Als Vorsichtsmaßnahme wurden die Klassen auf maximal 15 Kinder verkleinert, damit entsprechend Abstand gehalten werden kann. Manche Eltern übten dennoch Kritik an den Schulöffnungen - sie erfolgen aus ihrer Sicht zu früh. „Es würde mich nicht überraschen, wenn (die Pandemie) schlimmer wird, nachdem die Schulen geöffnet haben“, kritisierte ein Elternteil auf Facebook. Und: „Mein Kind sollte kein Versuchskaninchen für Covid-19 sein.“