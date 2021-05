Schlagzeilen und so manches Herz im Land schienen dem Premier allemal zuzufliegen. „Eine große Umarmung für Großbritannien“, titelte die Daily Mail. „Die Regierung will zurück zum Umarmen, weil das Familien guttut“, freute sich auch Kevin, der die Nachrichten begeistert mit seiner Familie in einer WhatsApp-Gruppe teilte.

Aber manche Kommentatoren sprachen von populistischem Theater. „Es war eine Wohlfühlgeschichte“, meinte der Guardian. Weil Distanzierung nicht gesetzlich vorgeschrieben war, habe ein von manchen empfundenes „Umarmungsverbot“ nie wirklich bestanden.