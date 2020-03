Coronakrise: Satellitenbilder zeigen geringere Luftverschmutzung

Zusätzliche neue Daten, die den Rückgang der Luftverschmutzung belegen, liefert die Europäische Umweltagentur (EUA): Demnach sank in Mailand etwa sank die Stickstoffbelastung in den vergangenen vier Wochen im Vergleich mit dem entsprechenden Vorjahreszeitraum um rund 20 Prozent. In besonders schwer von der Pandemie betroffenen Bergamo, wo praktisch alles geschlossen wurde, betrug der Rückgang 47 Prozent, in Rom mindestens 26 Prozent.