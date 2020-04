Kein Flugzeugträger im Pazifik: Virus legt US-Navy lahm

Nordkorea provoziert

Die USA setzen grundsätzlich auf eine Politik der konventionellen und nuklearen Abschreckung. Sie haben normalerweise zwei Flugzeugträger mit je ca. 70 Flugzeugen an Bord im Pazifik, um den chinesischen Einfluss einzudämmen und ein Auge auf Nordkorea zu haben.

Gady: „Das US Strategic Command hat mehrmals darauf hingewiesen, dass die strategische Abschreckung, das heißt, die nukleare Triade bestehend aus Interkontinentalraketen, strategischen U-Booten und Langstreckenbombern intakt ist. Für die Silos mit landgestützten Interkontinentalraketen stehen Reservecrews zur Verfügung. Besatzungen von ballistischen U-Booten gehen vor jeder Patrouille in Quarantäne, damit die Gefahr, dass ein Virus auf ein Boot gelangt, reduziert wird. Zu einem Atomkrieg wird es nicht kommen, eine einzelne funktionierende Atomwaffe reicht, um die nukleare Abschreckung laut Theorie aufrechtzuhalten.“

Aber: „Gegner der USA nutzen die Schwäche aus. Nordkorea hat zum ersten Mal seit Jahren Marschflugkörper getestet. Eine klare Provokation,“ so der Militäranalyst.

Bei der Navy geht es nicht nur um die „Operational Readiness“, also das mögliche sofortige Eingreifen im Kriegsfall und um die Welt zu patrouillieren. Am selben Tag, als der Tod eines Besatzungsmitglieds der „USS T. Roosevelt“ gemeldet worden ist, kam auch die Meldung, dass mehrere Crew-Mitglieder des Krankenhausschiffes „USS Mercy“ vor Los Angeles aufgrund von Corona isoliert worden sind. Zu einer Zeit, in der die Krankenhausschiffe der Navy eigentlich die Krankenhäuser in L.A. und New York von der Pandemie entlasten sollten.