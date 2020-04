Video: US-Marine-Kapitän Crozier als Held gefeiert

Der Kapitän hatte nach dem Ausbruch des Coronavirus auf dem Flugzeugträger Alarm geschlagen. Er hat in einem Brief verlangt, dass ein Großteil der mehr als 4.000 Menschen zählende Besatzung vorsorglich das Kriegsschiff vor der Pazifikinsel Guam verlassen müsse.

Etwa 1.000 Mann waren an Bord geblieben, um die Sicherheit des Kriegsschiffes zu gewährleisten, das hochgerüstet und nuklearbetrieben ist.

Kapitän Brett Crozier wurde seines Amtes enthoben. Er habe mit dem Brief gegen die normale Befehlskette verstoßen, sagte Marineminister Thomas Modly. Crozier habe seinen Brief an einen breiten Verteiler mit 20 bis 30 Empfängern gesendet und habe daher mit einer Verletzung der Geheimhaltung rechnen müssen, so der Minister.