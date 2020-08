Coronavirus: Berlin stuft Teile Kroatiens als Risikogebiete ein

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat die Regionen Šibenik-Knin und Split-Dalmatien auf die Liste der internationalen Risikogebiete gesetzt. Es wird erwartet, dass das Auswärtige Amt für die beiden kroatischen Regionen daher eine Reisewarnung erlassen wird.

Hintergrund sind die zuletzt stark gestiegenen Corona-Fallzahlen in Kroatien. Am Mittwoch meldete das kroatische Gesundheitsministerium 219 Fälle innerhalb der vergangenen 24 Stunden. Damit gibt es in dem Land mit gut vier Millionen Einwohnern momentan 1.520 aktive Fälle.