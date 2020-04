Kreuzfahrtschiff und Flugzeugträger in höchster Corona-Not

Floridas Gouverneur Ron DeSantis hatte sich bisher geweigert, die Schiffe anlegen zu lassen. An den von der Reederei eingereichten Plänen „müsse noch mehr gearbeitet werden“.



Das Kreuzfahrtschiff war am 7. März von Argentiniens Hauptstadt Buenos Aires in See gestochen und hätte eigentlich am 21. März im chilenischen San Antonio seine Passagiere von Borg gehen lassen sollen. Doch Chile hatte zu diesem Zeitpunkt bereits alle Häfen wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Deshalb musste die „ Zaandam“ die lange Reise nach Norden machen, vom Pazifik durch den Panamakanal ging es weiter durch die Karibik nach Florida.

Zuletzt traf sich die „ Zaandam“ vor der Zufahrt zum Panamakanal mit seinem Schwesterschiff „ Rotterdam“. Die Besatzungen verlegten nun einige gesunde Passagiere auf die „ Rotterdam“, um die Gäste besser zu verteilen und Platz für eventuell benötigte Quarantäne-Kabinen zu schaffen, wie Reedereichef Orlando Ashford am Sonntag in einer Videobotschaft erklärte.

Drama auf Flugzeugträger

Auch die USS Theodore Roosevelt (TR) schickt Hilferufe an die US-Marineführung. An Bord des atomgetriebenen Flugzeugträgers sind fast 200 von 4000 Soldaten mit dem Coronavirus infiziert. In seinem Hilferuf bittet Kapitän Brett Crozier um die Isolierung eines Großteils seiner Besatzung auf der Pazifik-Insel Guam, wo die Roosevelt derzeit liegt. Doch damit wäre das Kriegsschiff auf Wochen nicht mehr einsatzfähig.