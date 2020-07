Coronakontrollen: Wo Gratistests Realität werden (könnten)

"Nur weil es der Peter vorgeschlagen hat, heißt es nicht, dass das sinnvoll ist", antwortete Gesundheitsminister Rudolf Anschober bei seiner PK auf die Frage, was er von SPÖ-Gesundheitsstadtrat Peter Hackers Vorschlag hält.

Hacker hatte gefordert, dass Corona-Teststationen an den Grenzen eingerichtet werden, um Reiserückkehrer sofort zu testen, später schärfte er sogar nach und schlug vor, alle Heimkehrer auf Flughäfen gratis einem Test zu unterziehen. Ganz dagegen ist Anschober nicht: Er würde Testmöglichkeiten, "vielleicht nicht direkt an der Grenze, aber in Grenznähe begrüßen". Das sei grundsätzlich gut, die Frage sei nur, "wie schnell und flächendeckend" man das machen könne.

Dieses Thema dürfte insbesondere deswegen schlagend werden, da das Außenministerium bisher geltende Landeverbote für Flugzeuge aus 18 Ländern aufgehoben hat. Darunter etwa China, das Vereinigte Königreich, Weißrussland (Belarus), Portugal und Schweden. Sie werden durch die neuen Einreisebestimmungen bzw. dem verpflichtenden Covid-19-Test bei der Rückreise aus Risikogebieten ersetzt.

In Deutschland bieten seit dieser Woche bereits einige Flughäfen gratis Tests an – das will die Bundesregierung ab kommender Woche unterstützen: Heimkehrende Urlauber sollen sich gratis testen lassen können - die Kosten soll voraussichtlich der Staat tragen.