Coronahilfen: EU-Parlamentspräsident appelliert an "Sparsame Vier"

EU-Parlamentspräsident David Sassoli hat im Zusammenhang mit den geplanten europäischen Corona-Aufbauhilfen an das Verantwortungsbewusstsein der sogenannten "sparsamen Vier" appelliert. "Die 'sparsamen Vier' müssen sich der Ernsthaftigkeit der vor uns liegenden Herausforderungen bewusst sein", sagte Sassoli am Montag in einer Aussendung.

"Jetzt ist nicht die Zeit für starres Denken, sondern für den Wiederaufbau, sonst werden wir am Ende ein Europa haben, das sich mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten bewegt", warnte der italienische Sozialdemokrat.