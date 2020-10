Corona: Trump-Berater Miller positiv getestet

Biden erwägt bei bestehender Infektion Debattenabsage

Der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden erwägt unterdessen, die zweite Fernsehdebatte mit Trump kommende Woche auszusetzen, falls der US-Präsident zu diesem Zeitpunkt noch positiv auf das Coronavirus getestet ist. "Wenn er noch Covid hat, sollten wir keine Debatte führen", sagte Biden am Mittwoch mitreisenden Reportern auf seiner Wahlkampftour.

Man werde auf jeden Fall "sehr strikten Richtlinien" folgen müssen, betonte der demokratische Präsidentschaftskandidat in Hagerstown im Bundesstaat Maryland. "Zu viele Leute wurden infiziert." Man müsse darauf hören, was Ärzte sagen. Er stelle sich weiterhin auf eine Debatte ein, "aber ich hoffe einfach, dass alle Vorschriften eingehalten werden".

Trump: "Es wird großartig"

Trump hält ungeachtet seiner Infektion an dem Duell fest. "Ich freue mich auf die Debatte am Donnerstagabend, dem 15. Oktober, in Miami", schrieb Trump am Dienstag auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. "Es wird großartig!"