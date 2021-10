Tschechien: Corona-Rekord und Polit-Chaos zum Nationalfeiertag

Vom inzwischen verstorbenen Schlagersänger Karel Gott bis zum Bomberpiloten aus dem Zweiten Weltkrieg: Der Orden des Weißen Löwen, Tschechiens höchste Auszeichnung, wird jedes Jahr am Nationalfeiertag, dem 28. Oktober, verliehen – und zwar vom Präsidenten auf der Prager Burg.

Doch der ist inzwischen seit zwei Wochen außer Gefecht und liegt im Prager Militärkrankenhaus auf der Intensivstation. Milos Zeman wird also heuer nicht nur keine Orden verleihen, er empfängt auch weiterhin nicht jenen Gast, von dem die politische Entwicklung im Land voraussichtlich abhängt: Petr Fiala, Chef der konservativen Partei ODS und aussichtsreichster Kandidat für den Posten des Regierungschefs.

Koalition fast fertig

Fiala hat in einem Bündnis („Spolu“) mit weiteren konservativen und wirtschaftsliberalen Parteien die Parlamentswahlen am 8. und 9. Oktober knapp gewonnen. Der amtierende Premier Andrej Babis, dessen Partei ANO auf dem zweiten Platz gelandet ist, hat bereits die Segel gestrichen und geht in Opposition. Fiala bastelt also unter anderem mit der linksliberalen Piratenpartei an einer Koalition. Man sei bereits „über 95 Prozent des Koalitionspaktes einig“, verkündeten die Verhandler. Der umstrittene Rest werde jetzt in Kleingruppen und mit hohem Tempo bearbeitet.