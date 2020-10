Corona-Regeln: Drastische Verschärfungen quer durch Europa

Frankreich

Seit Dienstag müssen Restaurants in der Hauptstadt Paris die Kontaktdaten ihrer Gäste ähnlich wie in Österreich oder Deutschland sammeln. Neue Regeln schreiben außerdem vor, dass Gäste bis zum ersten Gang und zwischen den Mahlzeiten ihre Maske tragen müssen. An den Tischen sind maximal sechs Personen erlaubt.

Wegen der sehr ernsten Corona-Lage hatte Frankreichs Regierung die „maximale Alarmstufe“ in der französischen Hauptstadt und den inneren Vorstädten ausgerufen. Seit Dienstag haben dort daher zunächst für zwei Wochen Bars und Cafés geschlossen, es gelten weitere Einschränkungen. So sind Schwimm- oder Turnhallen weitestgehend geschlossen, Feste und Partys sind verboten. Restaurants dürfen geöffnet bleiben, müssen sich aber an die neuen Vorschriften halten.