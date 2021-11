Corona ohne Ende: In England stauen sich die Krankenwagen vor Notaufnahmen

Ende Oktober liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei etwa 450.

Impfkampagne stockt

Die als Impfwunder gefeierte Kampagne - die zu Beginn viel schneller anlief als in vielen EU-Ländern - gerät bei den Auffrischungsimpfungen für Ältere und den Jugendlichen ins Stocken. Zuletzt kletterte die Zahl der registrierten Neuinfektionen auf beinahe 50.000. Die Zahl der täglichen Krankenhauseinweisungen liegt bei mehr als 1000.

Experten und Mediziner warnen davor, dass der Rückstau an aufgeschobenen Krankenhausbehandlungen wie zum Beispiel Hüftoperationen, immer länger werde.

„Wir sind am Limit, und es ist Mitte Oktober. Es würde unglaublich viel Glück brauchen, damit wir uns in drei Monaten nicht in einer schweren Krise wiederfinden“, sagte der Geschäftsführer des Verbands der Trägerorganisationen des Nationalen Gesundheitsdiensts NHS, Matthew Taylor, dem „Guardian“. Der Ärzteverband BMA (British Medical Association) bezichtigte die Regierung, sogar „bewusst fahrlässig“ zu handeln.

Maskenpflicht wieder einführen

Taylor fordert, dass die Regierung endlich wieder die Maskenpflicht einführt und die Pflicht zum Vorzeigen von Impfpässen bei Großveranstaltungen. Die Regierung habe versprochen diesen Plan B zu ergreifen, wenn das Gesundheitssystem Gefahr läuft, überfordert zu sein. „Als Ärzte, die in der ersten Reihe stehen, müssen wir sagen, dass dieser Punkt jetzt erreicht ist“, heißt es in dem Brief an die Regierung.