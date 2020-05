Corona-Maßnahmen: Wo Deutschland bald lockern könnte

Der Bund will den Sport- und Trainingsbetrieb im Breiten- und Freizeitsport unter freiem Himmel unter Bedingungen (Abstand, kontaktfrei)

Der Bund will den Sport- und Trainingsbetrieb im Breiten- und Freizeitsport unter freiem Himmel unter Bedingungen (Abstand, kontaktfrei) wieder erlauben.

Der Bund will den Sport- und Trainingsbetrieb im Breiten- und Freizeitsport unter freiem Himmel unter Bedingungen (Abstand, kontaktfrei) wieder erlauben.

Der Bund will den Sport- und Trainingsbetrieb im Breiten- und Freizeitsport unter freiem Himmel unter Bedingungen (Abstand, kontaktfrei) wieder erlauben.

Abschlussklassen sind vielerorts wieder an den Schulen.

Die Schüler sollen schrittweise und unter Auflagen bis zu den Sommerferien an die Schulen zurückkehren können.

Die Schüler sollen schrittweise und unter Auflagen bis zu den Sommerferien an die Schulen zurückkehren können. Abschlussklassen sind vielerorts wieder an den Schulen.

Die Schüler sollen schrittweise und unter Auflagen bis zu den Sommerferien an die Schulen zurückkehren können. Abschlussklassen sind vielerorts wieder an den Schulen.

Die Schüler sollen schrittweise und unter Auflagen bis zu den Sommerferien an die Schulen zurückkehren können. Abschlussklassen sind vielerorts wieder an den Schulen.

Urlaubmachen an der deutschen Nord- und Ostsee und in Bayern soll möglich sein, zunächst mit Sicherheit aber nur für Deutsche. Hotels und Pensionen sollen Ende Mai wieder öffnen können. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es dazu schon genaue Vorstellungen: