Corona-Maßnahmen: Was Europas Metropolen anders machen als Wien

Das ist aus Sicht anderer europäischer Länder durchaus bemerkenswert. Denn gerade im Vergleich mit anderen Metropolen steht Berlin nämlich ganz gut da. Wien etwa, Österreichs Hotspot Nummer eins, liegt seit Freitag bei einem Inzidenz-Wert von 160,6 – hat also ein mehr als dreimal so dramatisches Infektionsgeschehen wie die deutsche Hauptstadt.

Maßnahmen wie in Berlin und anderen deutschen Städten – für Risikogebiete wurde ein Urlaubsverbot für die Herbstferien erlassen, ein öffentliches Alkoholverbot ist angedacht – gibt es in Wien aber nicht. Und auch im Vergleich mit jenen Metropolen, die zuletzt ähnlich hohe Fallzahlen wie Wien hatten, wirkt der österreichische Weg eher moderat: In Großbritannien soll kommende Woche ein ähnliches Modell wie in Deutschland umgesetzt werden. Damit würden in London, wo es ein geringeres Infektionsgeschehen als in Wien gibt, nicht nur Pubs und Restaurants schließen, sondern auch Treffen mit haushaltsfremden Personen untersagt werden.