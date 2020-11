Corona-Maßnahmen: Deutschland zieht vor Weihnachten die Zügel an

Zusätzlich sollen von 1. Dezember an die Kontakte beschränkt werden: zwei Haushalte mit maximal fünf Personen (ausgenommen Kinder unter 14). Über Weihnachten und Silvester soll der Kreis auf zehn Personen ausgeweitet werden. Feuerwerke wird es dagegen weniger geben – auf belebten Plätzen und Straßen will man Pyrotechnik untersagen, um Gruppenbildungen zu vermeiden. Dass sich an diesen Tagen trotzdem maximal zehn Personen treffen könnten, bereitete Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) „eher Sorgen“. Er forderte zudem eine Sperre von Skiliften und Skigebieten, dem schloss sich die Bundesregierung an. Im Freistaat gelten mehrere Grenzlandkreise als Hotspots.