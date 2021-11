Corona-Demos in Niederlanden von "Orgie der Gewalt" überschattet

Schon in den vergangenen Monaten sind die Proteste gegen Corona-Maßnahmen in den Niederlanden regelmäßig entgleist. Vor allem Jugendliche stellen sich randalierend gegen die Polizei. An diesem Wochenende eskalierte zuerst die Gewalt bei einer Demo in der Hafenstadt Rotterdam - und in Folge überall im Land. Politiker sprechen von einer "Orgie der Gewalt".

Steine auf Polizisten

Feuerwerkskörper explodieren, Autos stehen in Brand, Jugendliche schmeißen Steine auf Polizisten. Beamte verschanzen sich vor der Meute hinter Autos. Dann fallen Schüsse. Corona-Proteste führten in Rotterdam zu heftigen Straßenschlachten. Diese wirkten wie ein Funke im Pulverfass. In der folgenden Nacht zum Sonntag kam es zu Unruhen an mehreren Orten im Land. Bürger und Politik sind entsetzt. Justizminister Ferd Grapperhaus sprach von einer organisierten Attacke auf Einsatzkräfte. „Diese Gewalt vor allem gegen die Polizei hat in der Corona-Pandemie zugenommen“, sagte der Minister am Sonntag dem TV-Sender WNL.

Einen konkreten Anlass für Proteste gibt es in den Niederlanden dabei gar nicht. Bisher ist keine weitere Verschärfung der Corona-Maßnahmen geplant.