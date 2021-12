In Italien sind in den letzten 24 Stunden 50.599 Coronavirus-Ansteckungen gemeldet worden. Das ist ein Rekord seit Ausbruch der Pandemie, meldeten die italienischen Gesundheitsbehörden am Freitag. Am Donnerstag waren in 24 Stunden 44.595 Ansteckungen registriert worden. Am Freitag wurden 141 Todesfälle gemeldet, die auf Coronavirus zurückzuführen sind, am Vortag waren es 168.

929.775 Abstriche wurden in den letzten 24 Stunden durchgeführt, was als Rekord seit Beginn der Pandemie gilt. 5,4 Prozent der Getesteten waren positiv. 1.038 Corona-Patienten liegen auf den Intensivstationen der italienischen Krankenhäuser.